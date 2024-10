Sammy Basso, il ristoratore racconta gli attimi prima della morte: “Il bacio della mamma, lui avvolto nella coperta” (Di lunedì 7 ottobre 2024) La scomparsa di Sammy Basso ha scosso profondamente l’Italia. Il giovane di 28 anni, affetto da progeria, una rara malattia genetica che accelera l’invecchiamento, è morto dopo un malore improvviso, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva. A 24 ore dalla sua scomparsa, Sergio Dussin, amico e titolare del ristorante dove Sammy ha trascorso i suoi ultimi momenti, ha condiviso un racconto doloroso e intimo delle sue ultime ore. Il mondo dell’associazionismo, della politica e della società civile si è unito nel ricordo di una persona che, con la sua forza e il suo sorriso, ha saputo ispirare milioni di persone. L’ultimo ricordo di un amico Sergio Dussin, proprietario del ristorante Villa Razzolini Loredan ad Asolo, ha raccontato gli ultimi momenti di Sammy con una profonda commozione. Thesocialpost.it - Sammy Basso, il ristoratore racconta gli attimi prima della morte: “Il bacio della mamma, lui avvolto nella coperta” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La scomparsa diha scosso profondamente l’Italia. Il giovane di 28 anni, affetto da progeria, una rara malattia genetica che accelera l’invecchiamento, è morto dopo un malore improvviso, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva. A 24 ore dalla sua scomparsa, Sergio Dussin, amico e titolare del ristorante doveha trascorso i suoi ultimi momenti, ha condiviso un racconto doloroso e intimo delle sue ultime ore. Il mondo dell’associazionismo,politica esocietà civile si è unito nel ricordo di una persona che, con la sua forza e il suo sorriso, ha saputo ispirare milioni di persone. L’ultimo ricordo di un amico Sergio Dussin, proprietario del ristorante Villa Razzolini Loredan ad Asolo, hato gli ultimi momenti dicon una profonda commozione.

Gli ultimi istanti di vita di Sammy Basso - il ristoratore Sergio Dussin : “Straziante vedere la mamma tenerlo tra le braccia” - Come racconta il Corriere della Sera, Sergio Dussin, avvisato dalla figlia, è arrivato ad Asolo poco dopo la mezzanotte, trovandosi di fronte a una scena straziante. “Mi manca il respiro” avrebbe affermato Sammy Basso, che poi è uscito all’esterno per prendere un po’ d’aria. Gli ultimi istanti di ... (Tpi.it)

La festa di nozze degli amici e il malore al ristorante - Sammy Basso è morto tra le braccia della madre : “Mi manca il respiro” - . Il 28enne si trovava nel ristorante di villa Razzolini Loredan ad Asolo, in provincia di Treviso, per festeggiare il matrimonio di una coppia di amici. “Ci siamo resi conto di quello che era successo solo quando abbiamo visto arrivare l’ambulanza – ha raccontato Elena Dussin, la figlia del ... (Tpi.it)

Morte di Sammy Basso : lo straziante racconto dei suoi ultimi attimi di vita - La morte di Sammy Basso ha lasciato un vuoto profondo in tutti coloro che lo conoscevano. Anche la Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha condiviso un messaggio commosso su Facebook: “Un pensiero affettuoso e commosso per Sammy Basso, che ci ha lasciati a soli 28 anni. Il suo impegno ... (Urbanpost.it)