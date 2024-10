Ralf Schumacher mette in vendita la villa da cinque milioni di euro, lo sfogo dell’ex moglie: “L’ho saputo su internet. Come si può fare questo a una madre?” (Di lunedì 7 ottobre 2024) cinque camere da letto, quattro bagni, ampio giardino e due piscine, una interna e una esterna. Insomma, una villa da sogno. E ora è in vendita per circa 5 milioni di euro. A venderla è Ralf Schumacher, fratello del sette volte campione del mondo di F1 Michael, che ora vorrebbe mettersi alle spalle quella casa, simbolo del passato con l’ex moglie, Cora Brinkman-Schumacher, da cui si è separato nel 2015. Proprio la modella tedesca non è sembrata molto felice di questa scelta. Anche perché sarebbe avvenuta in sua totale insaputa. Ilfattoquotidiano.it - Ralf Schumacher mette in vendita la villa da cinque milioni di euro, lo sfogo dell’ex moglie: “L’ho saputo su internet. Come si può fare questo a una madre?” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)camere da letto, quattro bagni, ampio giardino e due piscine, una interna e una esterna. Insomma, unada sogno. E ora è inper circa 5di. A venderla è, fratello del sette volte campione del mondo di F1 Michael, che ora vorrebbersi alle spalle quella casa, simbolo del passato con l’ex, Cora Brinkman-, da cui si è separato nel 2015. Proprio la modella tedesca non è sembrata molto felice di questa scelta. Anche perché sarebbe avvenuta in sua totale insaputa.

