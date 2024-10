Psicoterapeuta trovata morta a Foiano. Fermato ex fidanzato figlia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Foiano DELLA CHIANA- Psicoterapeuta trovata morta a Foiano: Fermato ex fidanzato figlia Psicoterapeuta trovata morta a Foiano della Chiana, provincia di Arezzo. fermata una persona. L’uomo Fermato sarebbe l’ex fidanzato della figlia. Letizia Girolami, 72 anni, Psicoterapeuta, trovata senza vita nella notte tra il 5 e il 6 ottobre in un campo vicino al casolare dove viveva con il marito, nel comune di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. La donna aveva una profonda ferita alla testa. Indagini condotte dai carabinieri per risalire all’autore delll’omicidio, coordinate dal pubblico ministero Angela Masiello e dalla procuratrice capo di Arezzo Gianfederica Dito, hanno portato a un fermo: il sospettato sarebbe l’ex fidanzato della figlia della donna uccisa. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)DELLA CHIANA-exdella Chiana, provincia di Arezzo. fermata una persona. L’uomosarebbe l’exdella. Letizia Girolami, 72 anni,senza vita nella notte tra il 5 e il 6 ottobre in un campo vicino al casolare dove viveva con il marito, nel comune didella Chiana, in provincia di Arezzo. La donna aveva una profonda ferita alla testa. Indagini condotte dai carabinieri per risalire all’autore delll’omicidio, coordinate dal pubblico ministero Angela Masiello e dalla procuratrice capo di Arezzo Gianfederica Dito, hanno portato a un fermo: il sospettato sarebbe l’exdelladella donna uccisa.

Corrieretoscano.it - Psicoterapeuta trovata morta a Foiano. Fermato ex fidanzato figlia

La psicoterapeuta Letizia Girolami trovata morta in un campo a Foiano della Chiana, fermato l'ex fidanzato della figlia - La 72enne è stata trovata senza vita in un campo, a Foiano della Chiana nell’Aretino, con una ferita alla testa che agli inquirenti è apparsa subito compatibile con un’azione violenta. Sarebbe l’ex fidanzato della figlia, la persona fermata per la morte di Letizia Girolami. E' stato. . La donna, ... (Leggi la notizia)

Letizia Girolami trovata morta in un campo: fermato l’ex fidanzato della figlia - La donna è stata trovata con una profonda ferita alla testa, il che lascia aperta anche l’ipotesi di una caduta accidentale, anche se è molto improbabile. Si tratterebbe dell’ex fidanzato della figlia. È stata proprio la figlia a chiamare il 112Nue, dando il via alle ricerche, che si sono concluse ... (Leggi la notizia)

Arezzo, donna trovata morta in un campo: fermato l'ex fidanzato della figlia - Sono proseguite per tutta la notte le indagini e ci sarebbe una persona fermata per la morte di Letizia Girolami, 72 anni, trovata senza vita in un campo a Foiano della Chiana (Arezzo) con una vistosa ferita alla testa, che gli investigatori attribuirebbero a un oggetto contundente. Le indagini ... (Leggi la notizia)