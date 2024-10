Pilotto ha scelto il nuovo assessore alla Transizione ecologica (Di lunedì 7 ottobre 2024) Martedì scorso quando il sindaco Paolo Pilotto aveva convocato i giornalisti per annunciare i nomi dei successori dell’ormai ex assessore Giada Turato silurata lo scorso 22 agosto, non si era pronunciato sul quinto nome, quello di chi avrebbe dovuto prendere la delega della Transizione ecologica Monzatoday.it - Pilotto ha scelto il nuovo assessore alla Transizione ecologica Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Martedì scorso quando il sindaco Paoloaveva convocato i giornalisti per annunciare i nomi dei successori dell’ormai exGiada Turato silurata lo scorso 22 agosto, non si era pronunciato sul quinto nome, quello di chi avrebbe dovuto prendere la delega della

Pilotto ha scelto : ecco chi sono i successori dell'ex assessore Giada Turato - Irene Zappalà, Viviana Guidetti, Ambrogio Moccia e Carlo Abbà: ecco come saranno suddivise le deleghe che per oltre due anni sono state seguite dall’ormai ex assessore Giada Turato e poi, dopo il suo “licenziamento“, dal sindaco Paolo Pilotto. Il primo cittadino ha scelto e comunicato... (Monzatoday.it)

Monza - terremoto estivo in giunta. Il sindaco Paolo Pilotto “caccia” l’assessore Giada Turato - All’interno della stessa giunta. Le motivazioni Pilotto ha – almeno – voluto rendere l’onore delle armi a Turato, nel comunicato con cui annuncia il suo “licenziamento”. L’addio (imposto) Nella nota, comunque, Pilotto ammette “ripercussioni non positive sulla funzionalità dell'Amministrazione ... (Ilgiorno.it)