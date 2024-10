Mountain Bike, Gaia Tormena conquista il sesto titolo europeo di XC Eliminator a Gibilterra (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una voglia di vincere inesauribile. Gaia Tormena è sempre più un riferimento dell’XC Eliminator, particolare pratica della Mountain Bike che si sviluppa secondo il format dell’eliminazione. Ebbene, l’azzurra ha ottenuto il sesto titolo continentale in questa specialità a Gibilterra. La campionessa nostrano ha confermato il suo status di riferimento, andando a bissare il trionfo nei Mondiali di Allen, in Germania, dello scorso luglio. Nella finale della rassegna continentale, la valdostana ha completato il percorso in 1’37”00, precedendo la danese Line Mygdam di 5”12 e la cipriota Constantina Georgiou di 5”91. La francese Madison Boissière ha terminato al quarto posto, con un ritardo di 9”28. Oasport.it - Mountain Bike, Gaia Tormena conquista il sesto titolo europeo di XC Eliminator a Gibilterra Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una voglia di vincere inesauribile.è sempre più un riferimento dell’XC, particolare pratica dellache si sviluppa secondo il format dell’eliminazione. Ebbene, l’azzurra ha ottenuto ilcontinentale in questa specialità a. La campionessa nostrano ha confermato il suo status di riferimento, andando a bissare il trionfo nei Mondiali di Allen, in Germania, dello scorso luglio. Nella finale della rassegna continentale, la valdostana ha completato il percorso in 1’37”00, precedendo la danese Line Mygdam di 5”12 e la cipriota Constantina Georgiou di 5”91. La francese Madison Boissière ha terminato al quarto posto, con un ritardo di 9”28.

