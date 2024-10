Monza, Galliani: “Polemiche Roma? L’Aia ha detto che non era rigore” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Siccome ho tanti anni di esperienza, non commento neanche le critiche degli altri. Comunque L’Aia ha detto che non era rigore”. Così Adriano Galliani, ad del Monza, ha commentato le Polemiche sul presunto rigore ai danni di Baldanzi nel pareggio tra i brianzoli e la Roma. Galliani è stato intercettato dai cronisti a margine dell’evento al Teatro Binario 7 “Monza, raccontaci storie biancorosse”. Lapresse.it - Monza, Galliani: “Polemiche Roma? L’Aia ha detto che non era rigore” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Siccome ho tanti anni di esperienza, non commento neanche le critiche degli altri. Comunquehache non era”. Così Adriano, ad del, ha commentato lesul presuntoai danni di Baldanzi nel pareggio tra i brianzoli e laè stato intercettato dai cronisti a margine dell’evento al Teatro Binario 7 “, raccontaci storie biancorosse”.

