Lavrov avanti fino all' eliminazione delle minacce di Kiev

La Russia continuerà a combattere fino a quando non saranno eliminate le minacce provenienti dall'Ucraina: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un'intervista alla rivista statunitense Newsweek e riportato dalla Tass. "Non abbiamo altra scelta che continuare la nostra operazione militare speciale fino a quando le minacce poste dall'Ucraina non saranno rimosse", ha dichiarato Lavrov.

