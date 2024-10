La Florida si prepara per un nuovo uragano dopo Helene (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Florida si prepara per un nuovo uragano mentre si riprende dall’uragano Helene. Il governatore della Florida Ron DeSantis dichiara lo stato di emergenza per 51 delle 67 contee dello Stato La Florida si prepara per un nuovo uragano La Florida si sta preparando per un nuovo uragano mentre si deve ancora riprendere dal precedente Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lasiper unmentre si riprende dall’. Il governatore dellaRon DeSantis dichiara lo stato di emergenza per 51 delle 67 contee dello Stato Lasiper unLasi stando per unmentre si deve ancora riprendere dal precedente

Periodicodaily.com - La Florida si prepara per un nuovo uragano dopo Helene

La Florida si prepara a nuovo uragano - "Abbiamo due o tre giorni per prepararci e assicurarci di essere pronti", ha detto il governatore della Florida, Ron DeSantis, che ha dichiarato lo stato di emergenza in 35 contee. 22. . Disastri in Georgia e in Carolina del Nord e Carolina del Sud: inondazioni storiche e 220 morti. Inviati 500 ... (Leggi la notizia)