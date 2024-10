Imprese: tradizione e innovazione, convegno nel Salernitano (Di lunedì 7 ottobre 2024) tradizione e innovazione: sono i temi fondamentali che si pongono quotidianamente la stragrande maggioranza delle Imprese, dal campo delle semplici attività produttive a quello legato al cosiddetto bene comune. Due aspetti che sempre più spesso sono chiamati a «camminare» insieme, ma che spesso faticano a viaggiare all’unisono. Non sorprende allora che siano stati questi anche i principali argomenti al centro del seminario dal titolo «Digital Fabrication per il design e la nuova manifattura: come le nuove tecnologie generano impatto e sostenibilità nella produzione Made in Italy», svoltosi scorso al Centro Artigianale Digitale Cad di viale Crispi a Cava de’ Tirreni. Del resto, l’obiettivo annunciato dai promotori dell’iniziativa era quello di intercettare le opportunità offerte dalle tecnologie digitali nel design e nella manifattura di nuova generazione. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 7 ottobre 2024): sono i temi fondamentali che si pongono quotidianamente la stragrande maggioranza delle, dal campo delle semplici attività produttive a quello legato al cosiddetto bene comune. Due aspetti che sempre più spesso sono chiamati a «camminare» insieme, ma che spesso faticano a viaggiare all’unisono. Non sorprende allora che siano stati questi anche i principali argomenti al centro del seminario dal titolo «Digital Fabrication per il design e la nuova manifattura: come le nuove tecnologie generano impatto e sostenibilità nella produzione Made in Italy», svoltosi scorso al Centro Artigianale Digitale Cad di viale Crispi a Cava de’ Tirreni. Del resto, l’obiettivo annunciato dai promotori dell’iniziativa era quello di intercettare le opportunità offerte dalle tecnologie digitali nel design e nella manifattura di nuova generazione.

