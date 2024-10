Oasport.it - Golf: Manassero e Migliozzi, lo stato del ranking mondiale e la corsa al PGA Tour 2025

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Una nuova settimana inizia nel, e sono parecchi i dati in aggiornamento relativamente ai numerosi obiettivi che si pongono davanti ai giocatori nel prossimo mese e mezzo soprattutto di DP World. Andiamo qui a concentrarci soprattutto sugli italiani, perché bolle ancora parecchio in pentola tanto per Matteoquanto per Guido. Premessa dovuta: nella graduatoria, l’OWGR, non è al momento cambiato assolutamente nulla di rilevante, se non Tommy Fleetwood che rientra in top 10 a scapito di Bryson DeChambeau e Tyrrell Hatton che risale dal 38° al 20° posto (in pratica, la cavalcata degli inglesi). In questo gioco dei cambiamenti,scende di un unico posto, all’86°, il che quasi non vuol dire niente anche perché non ha giocato alcun torneo.