Economia del futuro, come l’ambiente sta ridipingendo le regole globali (Di lunedì 7 ottobre 2024) Aspettando il Nobel per l’Economia 2024, che sarà annunciato il prossimo 14 di ottobre, vale la pena dare uno sguardo al passato, in un momento in cui il problema ambientale è diventato urgente e centrale. Nel 2018, William D. Nordhaus e Paul M. Romer si sono distinti per aver messo al centro della loro ricerca due questioni che oggi sono diventate impossibili da ignorare: il cambiamento climatico e l’innovazione tecnologica. Il loro lavoro ha cambiato il modo di vedere la crescita economica, dimostrando come l’Economia non possa più essere disconnessa dall’impatto ambientale e dall’evoluzione tecnologica. Le loro ricerche hanno spinto l’Economia ben oltre i limiti tradizionali, mostrando come le attività umane interagiscano con la natura e come le idee possano diventare il motore di un futuro più sostenibile. Quifinanza.it - Economia del futuro, come l’ambiente sta ridipingendo le regole globali Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Aspettando il Nobel per l’2024, che sarà annunciato il prossimo 14 di ottobre, vale la pena dare uno sguardo al passato, in un momento in cui il problema ambientale è diventato urgente e centrale. Nel 2018, William D. Nordhaus e Paul M. Romer si sono distinti per aver messo al centro della loro ricerca due questioni che oggi sono diventate impossibili da ignorare: il cambiamento climatico e l’innovazione tecnologica. Il loro lavoro ha cambiato il modo di vedere la crescita economica, dimostrandol’non possa più essere disconnessa dall’impatto ambientale e dall’evoluzione tecnologica. Le loro ricerche hanno spinto l’ben oltre i limiti tradizionali, mostrandole attività umane interagiscano con la natura ele idee possano diventare il motore di unpiù sostenibile.

Dall’economia civile gli strumenti per un futuro sostenibile - FIRENZE (ITALPRESS) – “Le dimensioni costituzionali della sostenibilità e come partecipare al Piano B” è il titolo della tavola rotonda che si è tenuta all’Università di Firenze, nel corso della prima giornata del Festival Nazionale dell’Economia Civile. fsc/gsl (Fonte video: NeXt ... (Unlimitednews.it)

Economia circolare : il futuro sostenibile delle imprese - Trasformare i rifiuti in risorse: i vantaggi competitivi dell’economia circolare per le imprese Implementare l’economia circolare all’interno di un’azienda non solo contribuisce a ridurre l’impatto ambientale, ma si traduce anche in numerosi benefici economici e strategici. Nell’attuale ... (Dayitalianews.com)

Kamala Harris svela la sua visione per l’economia - mentre Elon Musk teme per il futuro di SpaceX - . miliardario americano ha affermato che una presidenza Harris potrebbe ostacolare il futuro dell'esplorazione spaziale, suggerendo che l'obiettivo di portare esseri umani su Marte entro pochi anni sarebbe a rischio L'articolo Kamala Harris svela la sua visione per l’economia, mentre Elon Musk ... (Ildifforme.it)