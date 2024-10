Corteo pro Palestina a Torino in mille sfidano il divieto | bruciate le bandiere di Israele

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un migliaio di persone ha sfidato ildella questura e ha manifestato inper le vie di, partendo da piazza Castello per raggiungere piazza Vittorio Veneto. Qui è stato acceso un falò e sono statetredie una foto del premier Benjamin Netanyahu. «Queste fiamme bruciano per ricordare la sofferenza ma anche la resistenza del popolo palestinese», le parole scandite al megafono, «oggi non è il giorno del pianto o della commozione, oggi bisogna gridare resistenza politica, culturale, ma soprattutto armata. Continueremo a lottare contro il governo reazionario, sionista e continueremo a lottare a fianco dellae del Libano». Durante ilsono stati lanciati dei petardi contro gli agenti schierati intorno e la sede Rai, accusata di «sostenere lo Stato dinel genocidio del popolo palestinese».