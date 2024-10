Calcio femminile, le migliori italiane della 5ª giornata della prima fase di Serie A: Giugliano e Girelli ispirate (Di lunedì 7 ottobre 2024) Calato il sipario sul quinto turno della prima fase del campionato di Calcio femminile di Serie A. Tante partite di un certo spessore sono andate in archivio. Vi proponiamo l’elenco delle migliori giocatrici italiane della giornata tenutasi nel week end. LE migliori italiane MANUELA Giugliano (ROMA) – Creatività e visione di gioco sopraffina. Il modo di far girare la squadra sono aspetti peculiari nella n.10 giallorossa, decisiva nell’ultima sfida di campionato della compagine allenata da Alessandro Spugna. CRISTIANA Girelli (JUVENTUS) – Non è stata solo l’unica giocatrice ad aver firmato una marcatura multipla nella giornata di Serie A (doppietta contro la Sampdoria), ma la bianconera è stata prima anche per percentuale di passaggi riusciti sulla ¾ avversaria tra le attaccanti che ne hanno effettuati almeno 10 in quella zona del campo (80% – 8/10). Oasport.it - Calcio femminile, le migliori italiane della 5ª giornata della prima fase di Serie A: Giugliano e Girelli ispirate Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Calato il sipario sul quinto turnodel campionato didiA. Tante partite di un certo spessore sono andate in archivio. Vi proponiamo l’elenco dellegiocatricitenutasi nel week end. LEMANUELA(ROMA) – Creatività e visione di gioco sopraffina. Il modo di far girare la squadra sono aspetti peculiari nella n.10 giallorossa, decisiva nell’ultima sfida di campionatocompagine allenata da Alessandro Spugna. CRISTIANA(JUVENTUS) – Non è stata solo l’unica giocatrice ad aver firmato una marcatura multipla nelladiA (doppietta contro la Sampdoria), ma la bianconera è stataanche per percentuale di passaggi riusciti sulla ¾ avversaria tra le attaccanti che ne hanno effettuati almeno 10 in quella zona del campo (80% – 8/10).

