ASCOLTI SERIE A SESTA E SETTIMA GIORNATA: FIORENTINA-MILAN SVETTA, BENE L'INTER E IL NAPOLI

Gli ASCOLTI della SESTA GIORNATA della SERIE A EniLive con le solite dieci sfide. SVETTA Genoa-Juventus ma con meno di 1 milione di telespettatori, seguono poi Udinese-Inter e NAPOLI-Monza. Appena 38.500 unità per Como-Hellas Verona. Di seguito il dettaglio delle partite.

SESTA GIORNATA

Data Partita Orario Telespettatori
27 settembre 2024 MILAN-Lecce 20:48-22:43 492.869
28 settembre 2024 Udinese-Inter 15:00-16:54 753.776
28 settembre 2024 Genoa-Juventus 18:00-19:53 920.145
28 settembre 2024 Bologna-Atalanta 20:45-22:38 361.249
29 settembre 2024 Torino-Lazio 12:30-14:23 472.408
29 settembre 2024 Como-Hellas Verona 15:00-16:54 38.501
29 settembre 2024 Roma-Venezia 15:01-16:54 409.437
29 settembre 2024 Empoli-FIORENTINA 18:02-19:54 325.514
29 settembre 2024 NAPOLI-Monza 20:45-22:36 743.745
30 settembre 2024 Parma-Cagliari 20:45-22:37 347.

