Allerta meteo Santa Marinella attiva il Centro operativo comunale Coc

(Di lunedì 7 ottobre 2024)arancione della Protezione Civile per la giornata di domani . Dopo aver preso visione dei bollettiniil comune ha disposto per ogni possibile emergenza l’zione del Coc il. “Colgo l’occasione – afferma il vice sindaco Andrea Amanati- per invitare tutti i cittadini a prestare la massima attenzione ma è anche in arrivo una importante novità poichéavrà a giorni una nuova sede funzionale e strategica per il COC”. Per garantire piena efficienza ed operatività in caso di emergenza a tutti i componenti delle forze dell’ ordine, delle associazioni di protezione civile e soccorso sanitario che fanno capo al Coc presieduto dal sindaco, avranno a disposizione i locali posti all’ ultimo piano della sede Municipale di via Cicerone.