Rangers Qualiano a punteggio pieno: vittoria in trasferta contro Stella Rossa (Di domenica 6 ottobre 2024) Gala decisivo al 20° minuto del secondo tempo su assist del capitano Aliperta I Rangers Qualiano continuano il loro cammino vincente, portando a casa la seconda vittoria consecutiva in campionato. Sul difficile campo della Stella Rossa, i rossoblù si sono imposti di misura con un gol arrivato al 20° minuto del secondo tempo. A decidere la gara è stato un lampo del capitano Aliperta, che con un preciso lancio di 40 metri ha trovato Gala. Quest'ultimo, con grande eleganza, ha controllato il pallone, saltato un avversario in area e piazzato la palla sul secondo palo, siglando il gol della vittoria. È stata una partita combattuta, con entrambe le squadre che hanno lottato su ogni pallone. Tuttavia, i ragazzi di mister Vassallo hanno affrontato la gara con grande determinazione e sicurezza, mantenendo il controllo del gioco per gran parte del match.

