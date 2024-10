La grande festa dedicata agli animali e quella tradizione di benedire i nostri amici a 4 zampe (Di domenica 6 ottobre 2024) Una giornata di festa tra sacro e profano per i nostri amici a quattro zampe e per i loro proprietari. Oggi, domenica 6 ottobre, al rifugio dell’Enpa di Monza si svolgerà la tradizionale Giornata degli animali in onore di San Francesco che culminerà con la benedizione degli animali. L'ingresso è (Di domenica 6 ottobre 2024) Una giornata ditra sacro e profano per ia quattroe per i loro proprietari. Oggi, domenica 6 ottobre, al rifugio dell’Enpa di Monza si svolgerà la tradizionale Giornata degliin onore di San Francesco che culminerà con la benedizione degli. L'ingresso è (Monzatoday)

Ritorna la tradizionale benedizione degli animali per la festa di San Francesco d'Assisi - . . Anche quest'anno, grazie alla disponibilità e al cuore generoso di padre Antonio e padre Luciano, si rinnova una delle tradizioni più amate dalla nostra comunità: la benedizione degli animali domestici in occasione della festività di san Francesco d'Assisi, patrono degli animali e ... (Avellinotoday)

"No alla festa accanto al canile: spaventa gli animali" - L’Amministrazione, da parte sua, dice invece di essere "in attesa dell’esito della Commissione di vigilanza sui locali di Pubblico spettacolo che si riunirà la prossima settimana" e ricorda come questa commissione è composta, oltre che da componenti interni, "da membri di altri enti preposti come ... (Ilrestodelcarlino)