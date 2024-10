Il tramonto dei cinema. Le care e vecchie sale tra l’abbandono totale e la voglia di riscatto (Di domenica 6 ottobre 2024) Tra i tanti luoghi del degrado cittadino ce ne sono alcuni che spiccano agli occhi di chi ha superato una certa età. Sono le vecchie sale cinematografiche, abbandonate da decenni, i cui ingressi si presentano in tutta la loro bruttura, tra sporcizia, erbacce e rifiuti. Luoghi che un tempo erano frequentati da migliaia di persone ogni settimana, luoghi vivi, dove andare a trascorrere un paio d’ore di gioia e di emozioni, ma anche dove incontrarsi. Alcune di queste sale non esistono più, perché sono diventate qualcos’altro, e quindi di esse non resta alcuna traccia. E’ il caso del cinema Marchetti, che si trovava in corso Stamira, all’angolo con via Astagno, e del glorioso Metropolitan, in corso Garibaldi. Di altre sale resta visibile l’ingresso, e lo spettacolo, come si diceva, non è dei migliori. Basti pensare al cinema Alhambra, in corso Amendola, o al Coppi, in corso Carlo Alberto. (Di domenica 6 ottobre 2024) Tra i tanti luoghi del degrado cittadino ce ne sono alcuni che spiccano agli occhi di chi ha superato una certa età. Sono letografiche, abbandonate da decenni, i cui ingressi si presentano in tutta la loro bruttura, tra sporcizia, erbacce e rifiuti. Luoghi che un tempo erano frequentati da migliaia di persone ogni settimana, luoghi vivi, dove andare a trascorrere un paio d’ore di gioia e di emozioni, ma anche dove incontrarsi. Alcune di questenon esistono più, perché sono diventate qualcos’altro, e quindi di esse non resta alcuna traccia. E’ il caso delMarchetti, che si trovava in corso Stamira, all’angolo con via Astagno, e del glorioso Metropolitan, in corso Garibaldi. Di altreresta visibile l’ingresso, e lo spettacolo, come si diceva, non è dei migliori. Basti pensare alAlhambra, in corso Amendola, o al Coppi, in corso Carlo Alberto. (Ilrestodelcarlino)

Il tramonto dei cinema. Le care e vecchie sale tra l’abbandono totale e la voglia di riscatto - Dallo storico Marchetti di corso Stamira all’Alhambra di corso Amendola. Poi il Coppi in corso Carlo Alberto, Mr Oz in via Damiano Chiesa:. tutti mai più riaperti. Ma c’è chi ci crede, come Smeriglio ...(ilrestodelcarlino)

La vecchia cava ora è un laghetto per i pescatori - Per i pesca-sportivi e gli ecologisti locali è un sogno che si avvera: un terzo del lago artificiale sorto al termine delle concessioni per il recupero di inerti alla cava Solèro nell'area di Riccagio ...(laprovinciapavese.gelocal)

Trasforma i vecchi centrini ingialliti della nonna in invidiabili oggetti d’arredo vintage: costerebbero centinaia di euro se li comprassi - Vecchi centrini che non usi più, non buttarli via: puoi realizzare nuovi arredi e decorazioni originali da fare invidia.(designmag)