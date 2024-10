Gli Anelli del Potere: cosa possiamo aspettarci dalla terza stagione? (Di domenica 6 ottobre 2024) La seconda stagione di Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere è giunta a conclusione e sono tanti gli archi narrativi che si sono evoluti, alcuni più di altri come evidenziato nella nostra recensione, lasciando presagire qualcosa di importante per il futuro della serie e dei personaggi. Se la sigla è stata rivelatrice di ciò che sarebbe successo nelle puntate che abbiamo appena visto, ha fornito anche uno spunto di riflessione su cosa vedremo prossimamente nella trama che Sauron sta intessendo. Alcune delle seguenti considerazioni sono frutto di ipotesi basate su come gli archi narrativi potrebbero evolversi, altre sono quasi delle certezze che si fondano su ciò che sappiamo dal materiale originale. Fra due anni cosa vedremo? Della caduta di Numenor e della conseguente nascita di Gondor, ma anche dei primi feroci scontri tra gli elfi del Lindon e gli orchi del signore oscuro. (Di domenica 6 ottobre 2024) La secondadi Il Signore degli– Glidelè giunta a conclusione e sono tanti gli archi narrativi che si sono evoluti, alcuni più di altri come evidenziato nella nostra recensione, lasciando presagire qualdi importante per il futuro della serie e dei personaggi. Se la sigla è stata rivelatrice di ciò che sarebbe successo nelle puntate che abbiamo appena visto, ha fornito anche uno spunto di riflessione suvedremo prossimamente nella trama che Sauron sta intessendo. Alcune delle seguenti considerazioni sono frutto di ipotesi basate su come gli archi narrativi potrebbero evolversi, altre sono quasi delle certezze che si fondano su ciò che sappiamo dal materiale originale. Fra due annivedremo? Della caduta di Numenor e della conseguente nascita di Gondor, ma anche dei primi feroci scontri tra gli elfi del Lindon e gli orchi del signore oscuro. (Screenworld)

