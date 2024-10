FOTO/ Montesarchio, il comune caudino presente al Bitus di Salerno (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche il comune di Montesarchio, con l’assessore alla Cultura Morena Cecere, ha partecipato alla Borsa Internazionale del Turismo Scolastico (Bitus) che si è tenuta a Salerno dal 2 al 4 Ottobre. Nel merito Morena Cecere spiega: “Il patrimonio artistico, storico e culturale di Montesarchio, grazie all’offerta proposta con il museo, le associazioni e le guide turistiche attive sul territorio, riesce sempre di più ad interessare e incuriosire i ragazzi in età scolastica e le famiglie con i bambini: è un dato che abbiamo evidenziato anche con il lavoro di questi anni. E c’è da aggiungere che il nostro principale attrattore, ovvero il Museo Archeologico Nazionale del Sannio caudino, ha visto sotto la guida del direttore Zuccaro puntare nettamente su una fruibilità dinamica, interattiva e coinvolgente per i ragazzi. (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche ildi, con l’assessore alla Cultura Morena Cecere, ha partecipato alla Borsa Internazionale del Turismo Scolastico () che si è tenuta adal 2 al 4 Ottobre. Nel merito Morena Cecere spiega: “Il patrimonio artistico, storico e culturale di, grazie all’offerta proposta con il museo, le associazioni e le guide turistiche attive sul territorio, riesce sempre di più ad interessare e incuriosire i ragazzi in età scolastica e le famiglie con i bambini: è un dato che abbiamo evidenziato anche con il lavoro di questi anni. E c’è da aggiungere che il nostro principale attrattore, ovvero il Museo Archeologico Nazionale del Sannio, ha visto sotto la guida del direttore Zuccaro puntare nettamente su una fruibilità dinamica, interattiva e coinvolgente per i ragazzi. (Anteprima24)

