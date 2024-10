Anticipazioni La Promessa, Puntate Spagnole: Manuel E Jana Si Sposano! (Di domenica 6 ottobre 2024) Anticipazioni La Promessa, Puntate Spagnole: Jana e Manuel decidono di vivere liberamente la loro storia d’amore. Manuel organizza anche le nozze con la domestica! La Promessa prosegue e, nel corso delle Puntate Spagnole, si arriverà al tanto atteso punto di svolta tra Jana e Manuel. Ormai vedovo, Manuel prenderà coraggio e si preparerà a sposarsi con Jana, chiedendole di sposarsi con lui. Ma ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni La Promessa, Puntate Spagnole: Manuel chiede a Jana di sposarlo! Nel corso delle Puntate Spagnole de La Promessa, Manuel è destinato a comprendere di voler passare tutta la sua vita insieme a Jana. Infatti, Jimena si toglie la vita lanciandosi da una delle finestre de La Promessa dopo che Abel ha fatto sapere a tutti che la gravidanza di Jimena è sempre stata falsa. (Di domenica 6 ottobre 2024)Ladecidono di vivere liberamente la loro storia d’amore.organizza anche le nozze con la domestica! Laprosegue e, nel corso delle, si arriverà al tanto atteso punto di svolta tra. Ormai vedovo,prenderà coraggio e si preparerà a sposarsi con, chiedendole di sposarsi con lui. Ma ecco che cosa sta per succedere.Lachiede adi sposarlo! Nel corso dellede Laè destinato a comprendere di voler passare tutta la sua vita insieme a. Infatti, Jimena si toglie la vita lanciandosi da una delle finestre de Ladopo che Abel ha fatto sapere a tutti che la gravidanza di Jimena è sempre stata falsa. (Uominiedonnenews)

Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 5 ottobre 2024 - Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di oggi 5 ottobre 2024. (Comingsoon)

Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 ottobre 2024 - Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di oggi 4 ottobre 2024. (Comingsoon)

Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 3 ottobre 2024 - Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di oggi 3 ottobre 2024. (Comingsoon)