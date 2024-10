Thuram | Con Lautaro Martinez lavoro benissimo Serata bellissima

(Di sabato 5 ottobre 2024) Marcussi è così pronunciato nel post-partita di Inter-Torino, terminata con il punteggio di 3-2. Questo il suo commento. LE DICHIARAZIONI – Marcusha parlato a DAZN al termine di Inter-Torino. Queste le sue dichiarazioni: «Sempre bello fare gol a San Siro, ma vincere è la cosa più importante. Non è cambiato niente rispetto allo scorso anno. Conlavoriamo. La tripletta è una cosa molto bella, così come lo è questa». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «Con») © Inter-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati (Inter-news)