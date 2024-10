Sostegno alle famiglie Rimborsi per le spese dei centri estivi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Due terzi del contributo che il Ministero ha assegnato al Comune di Macerata – circa 40mila euro per il potenziamento deidiurni, dei servizi socio-educativi territoriali e deieducativi e ricreativi – saranno destinaticon contributi diretti: questa la decisione dell’Amministrazione. La restante parte sarà finalizzata al potenziamento dei servizi. "Abbiamo deciso di destinare gran parte dei contributi, prevedendo un rimborso fino a un massimo del 30% della spesa sostenuta – ha commentato il vicesindaco e assessorePolitiche Sociali, Francesca D’Alessandro –. Lehanno necessità di essere sostenute economicamente, per questo l’amministrazione si impegna a garantire i servizi per la fascia d’età da zero a 17 anni offrendo contesti socio-educativi validi".