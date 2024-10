Lukaku trascina il Napoli | le offese social e la scommessa vinta

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’attaccante belga protagonista contro il Como con assist e gol decisivi Romeluè già il leader tecnico del. Il centravanti belga ha vissuto un’altra serata da protagonista nel match contro il Como, portando la squadra di Antonio Conte a una vittoria importante per consolidarsi in vetta alla classifica di Serie A. Grazie alla sua prestazione, ilha battuto il Como 3-1, ottenendo così il settimo risultato utile consecutivo in campionato. Assist fulmineo dopo soli 28 secondi La partita si è aperta con un gol deldopo appena 28 secondi.ha fatto tutto alla perfezione: spalle alla porta, ha difeso il pallone con il fisico contro il marcatore del Como, Kempf, e ha servito un assist preciso a McTominay, che ha segnato il suo secondo gol stagionale dopo quello in Coppa Italia contro il Palermo.