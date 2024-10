La Lombardia è dei giovani Servizi potenziati con il bando

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Sala prove, sala studio e tre nuovi Informa: Pioltello, Segrate e Rodano vincono ildella Regione “Laè dei“, 60mila euro in arrivo "per potenziare la rete diper under 35 sul territorio". Focus su lavoro e studio, che possono contare già su Career day e parecchie iniziative di inserimento. Accanto ai Comuni anche due associazioni, “Saint George and the Dragon“ e “AmbienteAcqua Aps“. Dalla collaborazione è nato “al centro“, il piano condiviso con cui i partner di casa hanno conquistato il secondo posto in graduatoria e il massimo delle risorse assegnate a ciascuna proposta. Scopo del Pirellone "sostenere i ragazzi nella costruzione del proprio progetto di vita e di sviluppo professionale, valorizzando le opportunità già presenti sul territorio e attraverso nuovi strumenti innovativi".