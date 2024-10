Neonazista nell' animo Meloni ritira la querela contro Canfora la lezione del premier

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Caso chiuso con buona pace di chi voleva la polemica a tutti i costi sul. Giorgia, secondo quanto riporta Repubblica, ha rimesso lanei confronti del filologo ed intellettuale di sinistra Luciano, 82 anni, accusato di diffamazione aggravata per avere definito la“”. La vicenda risale all'11 aprile 2022 quandoera leader di Fratelli d'Italia. La frase venne pronunciata nel corso di un incon gli studenti del liceo scientifico Enrico Fermi di Bari. Lalo avevato, chiedendo un risarcimento danni di 20mila euro, e ad aprileera stato rinviato a giudizio. Il processo doveva tenersi il 7 ottobre a Bari. Ora, per dare esecuzione al ritiro della, occorre l'accettazione delto. La decisione diè attesa per il fine settimana. Â