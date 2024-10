Italia i convocati di Spalletti per la Nations League | c’è Daniel Maldini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ottobre 2024 – Undi terza generazione in nazionale: c'è anche, figlio di Paolo e nipote di Cesare, tra i 23 azzurrida Lucianoper il doppio impegno di, il 10 ottobre a Roma contro il Belgio e il 14 a Udine contro Israele. Le novità non si fermano qui: prima chiamata anche per il portiere della Juventus Michele Di Gregorio, il difensore del Milan Matteo Gabbia, il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli. Ancora fuori dall'elenco Chiesa, Politano e Locatelli, così come l'infortunato Barella. I convovati diPortieri: Michele Di Gregorio (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Guglielmo Vicario (Tottenham).