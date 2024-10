I nuovi trend per chi vende online | gestionale marketplace AI e altre novità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’e-commerce cresce ed evolve rapidamente, sia in termini die tendenze che di quote di mercato. Al giorno d’oggiresignifica anche dover convivere con una concorrenza piuttosto agguerrita, per non parlare dei “big” della vendita e della rapidità con cui un cliente passa da un venditore a un altro, a causa di offerte commerciali molto aggressive. Vista la complessità della gestione di un odierno shop, sono arrivate sul mercato tante soluzioni utilissime di cui parleremo a breve e, tra queste, la più interessante riguarda la possibilità di unire in un solo posto tutti i canali di vendita. Per far fronte a questa competitività gli eCommerce hanno dovuto ampliare i canali di vendita, cioè aumentare il numero di “punti di contatto” attraverso i quali gli utenti possono acquistare.