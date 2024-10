Cidim il duo Cardaropoli-Ferro a Sofia domani con l’Istituto italiano di Cultura

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) (Adnkronos) – In tour in questi giorni in Bulgaria, il duo composto da Gennaro(violino) e Alberto(pianoforte) si esibirà, sabato 5 ottobre alle 19,30 all’interno della Galleria d’Arte Civica di. L’appuntamento fa parte del programma internazionale promosso dalgrazie ai fondi del progetto Siae Per chi crea e del Ministero dellaDirezione Generale dello Spettacolo. Il concerto asi organizza grazie alla collaborazione deldidiche è riuscito ad inserire l’evento nell’ambito del celebre Festival Internazionale ‘Cameralia’ curato dal Maestro Ludmil Angelov. Nel corso dell’esecuzione musicale disaranno eseguite dai due artisti, formatisi anche presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena, musiche di Giuseppe Martucci, Henryk Wieniawski, Claude Debussy e Igor’ Fëdorovi? Stravinskij.