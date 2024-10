Sangiuliano la procura di Roma dissequestra il cellulare di Maria Rosaria Boccia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ladiha ordinato il dissequestro del telefonino di. Si sono concluse le operazioni di copia forense dei device – computer, memorie elettroniche e smartphone – dell’imprenditrice, denunciata dall’ex ministro della Cultura, Gennaro, e per questo indagata nella Capitale per i reati di violenza o minaccia a corpo politico e lesioni personali. Per tale motivo la pm Giulia Guccione, consultati i carabinieri del Nucleo Investigativo di, ha firmato il decreto per la “pronta restituzione” dei supporti a, “ravvisato che non è più necessario mantenere il sequestro del dispositivoda cui sono esportate le chat” e che “a un primo esame non si ritiene sia necessario il sequestro preventivo”. Il decreto è arrivato su istanza di restituzione presentata dalla difesa di. Intanto prosegue l’inchiesta dei pmni.