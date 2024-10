Opportunità di lavoro a Ladispoli | si cerca un Farmacista collaboratore

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024- Flavia Servizi ricorda che c’è tempo fino a lunedì 7 ottobre 2024 per partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di n.1 risorsa con qualifica di “” livello 1 Ccnl A.s.so.farm. con contratto dia tempo indeterminato ed a tempo pieno. La domanda di ammissione, redatta utilizzando il modello allegato al bando (Allegato A), deve essere presentata entro le ore 14:00 del 7 ottobre 2024. Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande pervenute entro il termine perentorio sopra indicato a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata.