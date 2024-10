Hockey pista | presentata la Serie A1 2025-2026 tra tante certezze e piccole novità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Si ricomincia. Sabato 12 ottobre partirà ufficialmente Il Campionato diA1 2024-disu, rassegna ormai arrivata alla sua edizione numero 102. Nelle scorse ore la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha confermato la partecipazione di tutti i roster, pronti a lottare per conquistare un titolo per adesso nelle mani di Forte dei Marmi. Come sappiamo la stagione sarà contrassegnata da ventisei giornate di regular season. Ci sarà un solo turno indrasettimanale, quello del 13 novembre. Ladi match di andata si chiuderanno il 4 gennaio, da cui saranno selezionate le prime otto squadre che parteciperanno alla Coppa Italia.