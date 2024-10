Fiorentina Palladino | Ho avuto le risposte che cercavo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “Bella risposta da parte dei ragazzi, li ho ringraziati. Abbiamo fatto una buona partita, affrontare queste squadre non è semplice perché chiudono tutte le linee di passaggio e lasciano pochi spazi. Abbiamotante occasioni nel primo tempo ma non l’abbiamo sbloccata, ce l’abbiamo fatta nella ripresa dove abbiamo dato ampiezza cambiando qualcosa“. Queste le parole ai microfoni di Sky Sport di Raffaeleal termine della gara frae The New Saints, prima giornata di Conference League. Il tecnico viola ha poi aggiunto: “Sono felice per la grande prestazione di qualche giocatore che è stato impiegato meno e oggi ha giocato di più. Con Adli c’è un grande rapporto anche fuori dal campo, è un leader, è simpatico con i compagni. Può crescere di condizione fisica, il minutaggio glielo devo dare io, ma può fare ancora meglio.