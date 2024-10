Cos’è il virus di Marburg individuato ad Amburgo nelle scorse ore

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ildi, detto anche dio, è l’agente infettivo che provoca la malattia di(oo), un febbre emorragica molto grave. Si chiama in questo modo perché i primi casi europei si verificarono, nel 1967 proprio nella città tedesca, a causa dell’importazione di scimmie verdi da laboratorio che trasmisero la malattia al personale del laboratorio. Ilappartiene alla famiglia delle Filoviridae, la stessa delEbola. Proprio come Ebola, Dengue, SARS, Mucca Pazza, e COVID, infatti, questa malattia è una zoonosi, ovvero il suo vettore è un animale. In particolare un pipistrello frugivoro della famiglia degli Pteropodidae, il Rossetto egiziano, che si trova in Africa. Come detto, anche scimmie e antilopi possono essere considerate vettrici, ma a livello intermedio (nel caso si contaminassero con gli escrementi infetti del pipistrello).