Chicago PD 12×03 | trailer e anticipazioni dal terzo episodio

(Di giovedì 3 ottobre 2024)PDdalIl network americano NBC ha diffuso ile lediPD, ilineditodella dodicesima stagione diP.D.. InPDche si intitolerà “Off Switch”Atwater lotta per trovare un equilibrio quando collabora con uno psicologo forense in un caso di rapina a mano armata. Cosa c’è da sapere suP.D. 13 Creata da Dick Wolf e Matt Olmstead,P.D. segue gli agenti dell’unità di intelligence del dipartimento di polizia mentre usano le loro abilità uniche per risolvere alcuni dei casi più difficili che la città ha da offrire settimana dopo settimana. Nel corso degli oltre dieci anni di messa in onda, la serie si è espansa non solo per affrontare le storie dei casi della settimana, ma anche per intrecciare interessanti narrazioni sulla vita dei personaggi.