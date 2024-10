Basket Eurolega 2024 2025 | Milano parte male Monaco vince 93-80

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La cronaca di-Olimpia93-80, match della prima giornata dell’di. L’esordio stagionale dell’EA7 Emporio Armani in Europa è decisamente negativo, nel Principato infatti arriva una prestazione decisamente sotto tono contro una squadra che comunque si giocherà le proprie carte contro chiunque durante la stagione regolare e non solo. Gli uomini di Messina non entrano praticamente mai in partita per almeno 25 minuti, poi nel finale la reazione quando ormai però è troppo tardi. Il tabellino “salva” Armoni Brooks, mattatore negli ultimi minuti con 16 punti, oltre a un buon Zach Leday da 11 punti. Alpha Diallo il miglior marcatore della partita con 20 punti in favore dei monegaschi.