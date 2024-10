Sinner ko a Pechino impressionante rimonta di Alcaraz che vince al tie-break nel terzo set video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un Carlosnel tiefinale (con 7 punti consecutivi dallo 0-3) si aggiudica la finale del torneo Atp dibattendo il numero uno del mondo Jannikin tre set incon il punteggio di 6-7 (8-6), 6-4, 7-6 (7-3) in tre ore e 21 minuti in una sfida equilibratissima che gli consente di aggiudicarsi il quarto titolo dell’anno. Dopo la semifinale di un anno fa, il campione in carica e numero 1 del mondo Jannikha ritrovato davanti a se lo spagnolo Carlosnella finale del torneo Atp 500 di, la prima finale tra i due dal torneo di Umago del 2022. E’ la decima sfida tra Jannike Carlose arriva dopo 117 giorni dall’ultima volta, con vittoria dello spagnolo in semifinale del Roland Garros., n.