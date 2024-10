Quel bacio? La Kalinskaya becccata così a bordo campo | Sinner altissima tensione | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Jannike Anna, una relazione che ha sempre fatto discutere. Prima l'annuncio al Roland Garros, poi le critiche dopo l'eliminazione di Wimbledon quando l'altoatesino e la tennista si erano fatti fotografare in vacanza in Sardegna. Poi un silenzio che ha fatto rumore. Sembrava l'inizio di una rottura, maè stata vista sugli spalti dei passati US Open, tifando per Jannik. Nel mezzo c'è stato anche un timidodell'azzurro alla compagna sugli spalti dell'Arthur Ashe. Ora l'azzurro, da Pechino, è tornato a parlare della relazione con la sua fidanzata: “Ilad Anna? Penso che sia una cosa che rila vita personale, ma è stato un bel momento — sono le parole del numero 1 Atp — Se ci aiutiamo nella nostra professione? No, ci tifiamo a vicenda e ci supportiamo per come possiamo, ma come tennisti siamo molto diversi.