Nuovo direttore per la Radiologia del Valdarno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Arezzo, 02 ottobre 2024 – L'unità organizzativa complessa didell'ospedale di Santa Maria alla Gruccia ha un. Si tratta del dottor Giuseppe Caracchini, che ha firmato ieri, alla presenza delgenerale della ASL Toscana Sud Est Antonio D'Urso, l'incarico. Laureato nel 1991 in Medicina e Chirurgia all'Università di Firenze, si è specializzato nel 1997 alla Scuola di Specializzazione ine Scienze delle Immagini di Firenze. Dal 1997 ha ricoperto l'incarico di dirigente medico ai Servizi di Radiodiagnostica dell'ospedale Il Ceppo di Pistoia e dell'ospedale della Valtiberina. Dal 1998 ha prestato servizio come dirigente medico di Radiodiagnostica Specialistica dell'AOU Careggi di Firenze. Dal 2012 ha invece svolto l'incarico di Alta Specializzazione per l'attività diInterventistica in ambito osteoarticolare e muscolo-scheletrico.