L’ultrà inglese Hutton | non si mangia sui colori Ultras interisti e milanisti sono traditori

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Anche gli hooligans hanno un codice d’onore. Codice che in Italia non è ancora arrivato. Lo si evince dalle parole di Joe, uno dei leader dei Millwall Bushwackers, il gruppo ultrà del Millwall F.C., uno dei più noti, stimati e violenti dell’hooliganismo. Giovanni Battistuzzi lo ha intervistato per Il Foglio. «Non sisui. Quello che è successo nelle curve di Inter e Milan è uno schifo, un tradimento della fede calcistica». Anche gli hooligans hanno un codice. Quali ultrà, «quellidei vili arraffoni» Dice: «Hanno fatto soldi sulle spalle di altri tifosi e dei loro stessi fratelli ultrà. I primi a doversi indignareloro, gli. Perché chi è stato arrestato, sempre che siano confermate le accuse, ha tradito prima di tutto i, si è arricchito grazie ai. E tutto questo è indegno, uno schifo», spiega Joe.