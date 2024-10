Il rapporto Antigone | carceri minorili mai così affollate e in cima alla classifica c’è ancora il Beccaria di Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

Maitanti detenuti negli istituti di pena per minorenni, e ildiuna volta in pole position fra le strutture con le peggiori condizioni per il sovraffollamento e tutti i problemi che ne conseguono. È quanto rileva l'associazione, presentando oggi un nuovo dossier, a un anno dal decreto Caivano. I dati aggiornati al 15 settembre scorso parlano di 569 presenze nelled'Italia: "È da febbraio che il dato supera costantemente le 500 presenze, arrivando ad oscillare tra le 560 e le 580 negli ultimi mesi. Numerialti non si erano mai registrati prima", afferma l'associazione.