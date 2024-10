I Dem ' archiviano' Conte | Meglio pensare alle Regionali e a battere Meloni  

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) AGI - Il giorno dopo la certificazione della fine del campo largo da parte di Giuseppe, monta il malumore tra i dem per quello che viene considerato un attacco al Partito Democratico e alla segretaria Elly Schlein. Fonti del Nazareno ribadiscono la linea già esplicitata dalla leader dem: "Non un minuto perso in polemiche dentro l'opposizione, l'avversaria è". Ma aggiungono anche che "l'obiettivo è vincere nelle tre regioni, Liguria, Emilia-Romagna e Umbria. E aGiorgia. Su questo siamo determinatissimi". Non che il temasia in cima ai pensieri della segretaria. Oggi Schlein ha convocato una segreteria d'urgenza per stabilire la linea da tenere sul Medio Oriente: "Dobbiamo fare e chiedere ogni sforzo al governo e alla Ue per fermare questa escalation devastante", ha spiegato la leader dem.