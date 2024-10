Restituiscono il cane rubato a una bambina disabile | Siamo ladri ma siamo onesti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 1 ottobre 2024)ila unaunche avevanoa una: è l’incredibile vicenda avvenuta ad Acerra, in Campania. Qualche giorno fa, infatti, alcunisi erano introdotti nell’appartamento dove vive la famiglia della. I malviventi, oltre a rubare soldi e gioielli di valore, avevano danneggiato anche la pedana che la ragazzina, in sedia a rotelle, usava per uscire di casa e ildi quest’ultima. Ai microfoni di SkyTg24 il papà della bimba aveva lanciato un appello aiaffinché riportassero Maui, questo il nome deldi nove anni, a casa: “Faccio appello ai rapinatori, che scavino nel loro cuore, cercando un briciolo di coscienza.