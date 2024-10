Nba AJ Griffin lascia il basket a 21 anni | Mi ritiro per seguire Gesù

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) AJ, a soli 21, dice addio alprofessionistico per intraprendere un percorso spirituale: diventare pastore. Il cestista statunitense, ala piccola degli Atlanta Hawks, ha spiegato la sua decisione in un video sui social. “Ho deciso dire ilper”, “so che per molti questa può sembrare una sconfitta, ma volevo solo farvi sapere che sono felicissimo della mia scelta perché ora avrò la possibilità di servire davvero il Signore“, racconta l’atleta, figlio di Adrianallenatore ed ex giocatore Nba. Il ragazzo di Dallas ha fatto sapere di aver iniziato il suo percorso spirituale nel 2020: “Ho dato la mia vita aed è stata la miglior decisione della mia vita“, “prima pensavo che ilfosse il mio tutto ma quando è arrivato Dio mi ha mostrato che noi siamo fatti per glorificare Dio“.