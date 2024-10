Harry di nuovo a Londra ma la Famiglia Reale lo evita E si infittisce ancora il mistero di Meghan | perché non è con lui?

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il principeè tornato a, ma l’atmosfera è tutt’altro che serena. Arrivato per partecipare ai WellChild Awards, evento che sostiene dal 2007,ha fatto il suo ingresso in patria con discrezione. Nessun incontro programmato con la, nonostante la vicinanza fisica a Kensington Palace, dove vivono suo fratello William e Kate Middleton. Solo quindici minuti a piedi separano i due, ma sembra che l’incontro tra i fratelli sia ormai impossibile.Leggi anche: Il principelascia a casa: “Fanno vite separate”. Cosa sta succedendo? Il gelo trae laDa tempo trae William regna il gelo. Lo scorso febbraio,aveva visto suo padre, Re Carlo III, per circa 45 minuti dopo la diagnosi di cancro del sovrano. Ora, però, il re ha scelto di rimanere a Balmoral in Scozia,ndo così qualsiasi incontro con il figlio.