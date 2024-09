Turisti sul Lario l’ultimo assalto In stazione è di nuovo il caos

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Uno dei gli ultimi fine settimana della stagioneca ha mandato diin tilt ladi Varenna. Un fenomeno relativamenteche sta provocando parecchi disagi lungo la ferrovia Lecco-Sondrio e soprattutto nel paese più visitato. Laferroviaria di Perledo Varenna (datata 1892) non regge più alla grande presenza diin viaggio sule sabato sera si è replicato l’. È stato ilcon le banchine invase e il rischio di incidenti. Tanti che dovevano rientrare in direzione di Lecco e Milano hanno atteso l’arrivo del convoglio praticamente in mezzo ai binari. Quando il treno è arrivato poi si è assistito al tentativo maldestro di molti che cercavano di accaparrarsi un posto. La questione era già finita al centro di un’interrogazione in Regione, dopo che il consigliere Dem Gianmario Fragomeli aveva sollecitato un intervento.