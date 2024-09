Terremoto dentro al campo largo | Pd asservito Orlando indebolito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) "Il Movimento 5 stelle ha molti motivi per festeggiare, i liguri no, il Pd e Andreaanche meno dei liguri. Amaramente, da ligure, avversaria della destra, debbo convenire con Renzi e sperare che perda il peggiore". Non si placano le polemiche per l’esclusione di Italia Viva dala sostegno del candidato dem Andrea. Questa volta è Antonella Franciosi, presidente della sezione spezzina del partito di Renzi, a rilanciare l’invettiva dopo le parole al vetriolo del vicesindaco arcolano Gianluca Tinfena. "Italia viva in Liguria non ha strappato nulla, è stata esclusa dal centrosinistra, avendo già in mano gli apparentamenti firmati dal candidato presidente Andrea– dice la Franciosi –.