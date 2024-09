Prato ecco le iniziative per il Mese dell' Affidamento Familiare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 - Sono state presentate lein programma per il “dedicato all'”, promosso da SdS (Societàa Salute) Area Pratese con il suo Centro Affidi, e in collaborazione con il Comune die quellia Provincia, che quest'anno taglia il traguardoa 14esima edizione con numerosi eventi sul territorio il cui intento principale è quello di sensibilizzare e promuovere unae più alte forme di solidarietà umana e sociale. L’è infatti una forma di accoglienza temporanea nella propria casa e nella propria vita di un bambino o di un ragazzo in difficoltà per offrirgli la possibilità di sviluppare le sue risorse in un ambiente sicuro. Ma non solo: rappresenta anche un aiuto per la famiglia di origine per il tempo necessario ad affrontare e risolvere le difficoltà, in vista del rientro definitivo del figlio.