L’umanità non impara mai niente così si ripetono stragi in tutto il mondo | il monito dei familiari delle vittime a Marzabotto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Oggi sono qui davanti a voi come presidente federale e provo solo dolore e vergogna. Mi inchino dinanzi ai morti e, a nome del mio Paese, oggi vi chiedo perdono”.Frank-Walter Steinmeier, presidente della Repubblica tedesca, ha iniziato il suo discorso di fronte un migliaio di persone radunate aper commemorare l’80° anniversario dell’eccidio di Montesole, proseguendo un lungo percorso di riconciliazione: “Anche se so che un dolore in più è causato dal fatto che questa strage, come la maggioranza dei crimini nazisti in Italia, sia rimasta impunita”. “Io c’ero, ottant’anni fa”, racconta Giovanna Monti, unaultime superstiti, che in quei giorni aveva 4 anni. “Quando rastrellarono eravamo a letto, ci portarono al piano terra con il mitra puntato dietro la schiena. Io e mia madre ci salvammo, mio padre non lo vidi più”.