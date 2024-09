Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 30 settembre al 4 ottobre 2024 | il ritorno di Vittorio

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 30 settembre 2024) © US Rai(veloce) a Ilper Alessandro Tersigni. Questa settimana,farà capolino a Milano (senza Matilde) imbattendosi da subito in un Tancredi, pericolosamente bramoso di vendetta Maggiori info su quello che accadrà nelle prossime puntate della soap nelle nostre. Ilè in onda dal lunedì al venerdì alle 16 su Rai1 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Ilda lunedì 30a venerdì 4Lunedì 30: Tancredi legge le vecchie lettere di Matilde Tancredi conferma a Marta che consegnerà i disegni del padre di Matilde solo a. Umberto lancia un’idea per ingraziarsi Odile sotto gli occhi compiaciuti di Adelaide. Salvo invita Elvira e i suoi genitori a una sofisticata cena al Circolo per fare colpo su di loro.